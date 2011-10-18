Переделки касающиеся в большей части ЧПУ. Задание в прикрепленном файле. Жду оценки задачи, сроки, стоимость.
Магазин на UMI.CMS
Требуется поставить сверстанные шаблоны на UMI.CMS (лицензия приобретена) + выполнить несколько модификаций стандартного функционала.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Добрый день, есть сайт "th egoo dlife .ru" (без пробелов). Он на движке WordPress и на хостинге, рекомендованном со стороны WordPress - Bluehost.com. Включено несколько стандартных плагинов. Проблема в следующем: сайт ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Надо настроить: 1) Цену для оптовиков, чтобы роль оптовик видела цену для оптовика. 2) Свойства товара: выпадающие списки размер, цена.Закрыт14 лет назад
Требуется начальная интеграция и настройка плагина Monoslideshow для NextGEN Gallery в WordPress! Опыт в реализации подобных проектов желателен.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо Используя плагин Facebox, реализовать следуещее: При нажатии на саму картинку товара (уже находясь на самой странице товара, flypage) Открывалось всплывающее окно с большой картинкой, ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Обе вещи последних версий. В компоненте Flexycontent проблема с добавлением изображений к материалам. Затем на фронте сайта вылезает ошибка phpThumb – ее так же необходимо побороть.Закрыт14 лет назад
Необходимо внести правки в pickescort.com Здесь цмс - pligg. В двух словах, надо переделать формирование урлов, прописать 404, убрать бесконечный редирект на страницах профилей. Подробности в аське 433-474-809Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо перевести работу сайта http://vip-turizm.com/ на CMS JOOMLA 1.7 с сохранением дизайна и имеющегося функционала.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Вставить резиновую шапку в сайт, добавить в шаблоне на главной модули под баннеры. сроки и стоимость? оплата по вебмани.Завершен14 лет назад
Сайт на Joomla 1.5. Сделать вверху на сайте http://bbu-yar.ru/ рядом с полем поиска надпись - заказать услугу. При нажатии на неё появляется окошко всплывающее с выбором услуги. Предлагается всего 6 услуг бухгалтерских: они ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт14 лет назад