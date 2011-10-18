Магазин на UMI.CMS

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки135 просмотров

Требуется поставить сверстанные шаблоны на UMI.CMS (лицензия приобретена) + выполнить несколько модификаций стандартного функционала.

14 лет назад
West_Studio
Артем 
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров