Magento, модуль меток (Tags)

В Magento есть модуль меток (Tags), в этот модуль нужно добавить поле для добавления текста.

Текст нужно выводить внизу товаров прикрепленных к этой метке.

Т.е. вставив текст при добавлении метки, выводить его внизу товаров, по нажатию на эту метку.