Маленький код вывода информации для сайта на WP

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка130 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Перед тем, как что-либо писать внимательно прочитайте ниже сказанное.

1. Плата символическая: 1 wmz + отзыв за работу

2. Если Вас не устраивает плата - не тратьте мое и свое время.

3. Если плата устраивает - сразу указывайте в заявке цену (1) и срок выполнения задания.

4. Подобные проекты - с заданиями, которые можно выполнить за пару минут, и аналогичные условия в ближайшее время будут появляться еще несколько раз. Если Вы справитесь - не против создать проект для Вас лично.

5. Если с заданием (описание ниже) Вы не справляетесь или пропадаете без предупреждения - я пишу негативный отзыв и больше с Вами не работаю.

Что именно нужно сделать в данном задании?

Написать код блока, в котором будут выводиться 5 последних комментариев (столбцом).

Код будет вставляться непосредственно в код страницы, а не через виджеты.

Проверяете у себя, если работает - присылаете мне.

Как должен выглядеть конечный результат (пример)?

Name (имя курсивом курсив), 18:19, 10.11.2012

Название статьи к которой относится комментарий (не ссылка)

Текст комментария (обрезаются первые 250 знаков, в конце троеточие).

(ссылка запись) Смотреть запись и (ссылка комментарии) все комментарии

Прилагаю скриншот с примером оформления (из макета сайта).

Wordpress обновлен до последней версии.

10 лет назад
BilD_sv
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Joliat
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
10 лет назад
$1
1 день
Работа сделана очень быстро, работа сделана четко в соответствии с оговоренными деталями. Рекомендую в качестве исполнителя и буду обращаться за помощью сам. Хочу добавить, что человек очень приятен в общении.
Заказ понятный, четкий. Оплата моментальная.
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