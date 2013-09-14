Требуется специалист для исправления mysql ошибки в работе с Joomla. Работа легкая и быстрая, для тех кто разбирается. http://vld.cso52.ru/
Маленький код вывода информации для сайта на WP
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перед тем, как что-либо писать внимательно прочитайте ниже сказанное.
1. Плата символическая: 1 wmz + отзыв за работу
2. Если Вас не устраивает плата - не тратьте мое и свое время.
3. Если плата устраивает - сразу указывайте в заявке цену (1) и срок выполнения задания.
4. Подобные проекты - с заданиями, которые можно выполнить за пару минут, и аналогичные условия в ближайшее время будут появляться еще несколько раз. Если Вы справитесь - не против создать проект для Вас лично.
5. Если с заданием (описание ниже) Вы не справляетесь или пропадаете без предупреждения - я пишу негативный отзыв и больше с Вами не работаю.
Что именно нужно сделать в данном задании?
Написать код блока, в котором будут выводиться 5 последних комментариев (столбцом).
Код будет вставляться непосредственно в код страницы, а не через виджеты.
Проверяете у себя, если работает - присылаете мне.
Как должен выглядеть конечный результат (пример)?
Name (имя курсивом курсив), 18:19, 10.11.2012
Название статьи к которой относится комментарий (не ссылка)
Текст комментария (обрезаются первые 250 знаков, в конце троеточие).
(ссылка запись) Смотреть запись и (ссылка комментарии) все комментарии
Прилагаю скриншот с примером оформления (из макета сайта).
Wordpress обновлен до последней версии.
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