Мелкие корректировки и добавить контент в Wordpress.

Илья очень ответственно подходит к заданиям. Перед тем как взяться изучает все пункты и спрашивает вопросы. Всегда на связи, что очень важно при удаленном сотрудничестве. К дополнительным мелким изменениям относиться с пониманием. С удовольствием буду продолжать предлагать работы по Wordpress сайтам. Присоединяюсь ко всем положительным отзывам!