Добрый день! Есть сайт plaisir-landshaft.ru. На главной странице мы видим гаризонтальное меню и слайдер. Задача: нарисовать 7-10 кнопок (еще не решили сколько) и внедрить их между гаризонтальным меню и ...
Мелкие корректировки и добавить контент в Wordpress.
Добрый день,
Нужно сделать кое-какие изменения в Wordpress вебсайте и добавить контент с картинками.
Нечего сложного. Ответственные и с опытом работы.
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