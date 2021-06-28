Необходимо разработать feedback форму для сайта на платформе Битрикс, аналогичную указанному примеру. Форма должна быть легко интегрирована и функционировать корректно.
Меню в ВордПресс
Вот на этом сайте:
Откройте меню -> Продукция
Я хочу, чтобы при клике по Продукция открывалось подменю. Сейчас для этого надо тапнуть по плюсику.
Желательно, чтобы вы сказали как мне самому это сделать. Доступ к сайту давать не хочу.
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