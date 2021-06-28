Вот на этом сайте:

https://eggs.pp.ua

Откройте меню -> Продукция

Я хочу, чтобы при клике по Продукция открывалось подменю. Сейчас для этого надо тапнуть по плюсику.

Желательно, чтобы вы сказали как мне самому это сделать. Доступ к сайту давать не хочу.