Метатеги в категориях Wordpress + текст категорий

2 задачи:

1. Нужно добавить возможность указания уникальных метатегов Title и Description для категорий Wordpress. Для каждой категории свои отдельные данные.

При этом сайт должен нормально обновляться, чтобы не слетали внесенные изменения.

Сайт - http://remontiruesh.ru

Нужны метатеги, например, здесь - http://remontiruesh.ru/category/dizajn-kuhni

На сайте установлен плагин Platinum SEO, поэтому существующие плагины для добавления meta в категории не работают. Вот этот, например, оптимизирован для работы с All In SEO - http://wordpress.org/extend/plugins/category-seo-meta-tags/ и с Platinum конфликтует.

Если сможете перенести все настройки из Platinum SEO в All In SEO, то можно так. Только для всех статей указаны Title и Description, а также множество других настроек, важно их не потерять.

2. Нужно добавить возможность форматирования текста в описаниях категорий. После обновления WP слетел вообще редактор в описаниях категорий - http://clip2net.com/s/23bzh

Сами тексты категорий выводятся здесь - http://clip2net.com/s/23bAE