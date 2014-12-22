МОД ИКС специалист

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки123 просмотра
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Необходимо сверстать, натянуть дизайн на систему управления modx.

Оставляйте заявки кто сейчас готов приступить. Макеты по запросу.

9 лет назад
lomotr
Даниил 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
186 отзывов(-3)
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