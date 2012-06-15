Модуль для CMS Drupal

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки127 просмотров

Разработать модуль, результатом работы которого будет построение круговой диаграммы с нанесением шкалы и данными. Работа должна быть выполнена согласно заданным условиям и формулам. Возможно применение шифрования.

Необходим добросовестный подход и высокое качество выполнения работ.

Связь по электронной почте [email protected].

Срок - 2 недели.

Бюджет - 150$.

Drupal
13 лет назад
Litke20012
Федор 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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