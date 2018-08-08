Модуль для Joomla "недавно просматриваемые товары"

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка177 просмотров

Требуется сделать модуль для компонента ZOO ранее просматриваемых товаров.

Модуль должен показывать товары, которые были просмотрены пользователем сайта. После того, как пользователь открывает карточки товаров и переходит к просмотру других, внизу страницы появляется блок "ВЫ НЕДАВНО СМОТРЕЛИ"

Joomla
7 лет назад
Liudmila16
Людмила 
41 год
9 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров