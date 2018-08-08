Сайт на ModX. Не получается войти в админ панель, через админ доступ. Доступ есть, только к хостингу и БД. Необходимо сбросить пароль, через БД или иным другим способом, чтобы можно было зайти ...
Модуль для Joomla "недавно просматриваемые товары"
Требуется сделать модуль для компонента ZOO ранее просматриваемых товаров.
Модуль должен показывать товары, которые были просмотрены пользователем сайта. После того, как пользователь открывает карточки товаров и переходит к просмотру других, внизу страницы появляется блок "ВЫ НЕДАВНО СМОТРЕЛИ"
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