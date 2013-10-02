Модуль корзины для сайта

Разработка модуля корзины для Интсрументы.нет.уа

1. Нужно найти модуль, который уже стоит на сайте, модуль выводит цены на товар.

2. Модуль корзины:

- заказчик регистрируется на сайте, через стандартную форму ДЛЕ, но с правками, что бы он мог указать адрес, телефоны и т.д.

- Дальше на сайте можно любой товар добавить в корзину;

- Если у товара нет цены, выводиться надпись – нет в наличии;

- В корзине можно менять количество определенного заказанного товара, удалять или добавлять товар и сделать заказ;

- У клиентов должна быть история заказов в аккаунте;

- У администратора должна быть возможность менять статус заказа… (в обработке, ждет звонка, доставлен и т.д.)

Товары добавляются на сайт как простые новости, цена указывается в дополнительных полях к новостям. Так же корзина должна работать на определенных разделах, т.к. есть ещё статейные разделы где она не нужна…