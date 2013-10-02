Модуль корзины для сайта

Ребята нужен хак для ocStore 1.5.4.1. В админке можно Выставить минимальное количество товара при покупке. Нужно сделать так в карточке товара чтобы: Например Я выставил в админке минимальное количкство 250шт. а покупатель поставил 3. То ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка модуля корзины для Интсрументы.нет.уа
1. Нужно найти модуль, который уже стоит на сайте, модуль выводит цены на товар.
2. Модуль корзины:
- заказчик регистрируется на сайте, через стандартную форму ДЛЕ, но с правками, что бы он мог указать адрес, телефоны и т.д.
- Дальше на сайте можно любой товар добавить в корзину;
- Если у товара нет цены, выводиться надпись – нет в наличии;
- В корзине можно менять количество определенного заказанного товара, удалять или добавлять товар и сделать заказ;
- У клиентов должна быть история заказов в аккаунте;
- У администратора должна быть возможность менять статус заказа… (в обработке, ждет звонка, доставлен и т.д.)
Товары добавляются на сайт как простые новости, цена указывается в дополнительных полях к новостям. Так же корзина должна работать на определенных разделах, т.к. есть ещё статейные разделы где она не нужна…
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