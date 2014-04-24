MODX. Настроить фотогаллерею Maxigallery

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Здравствуйте.

Фотогаллерея уже установлена, сниппет создан. Нужно сделать галлерею, соответствующую следующей архитектуре:

1. Портфолио - содержит все дочерние подгаллереи, т.е. по одной фотографии с каждого проекта и ссылкой на фотогаллерею данного проекта.

2. Фотогаллерея каждого проекта должна содержать уже обычную фотогаллерею с постраничным разбиением.

Пример как это должно выглядеть: http://orskpark.ru/fotogalereya.html

Ну, вообщем-то стандартный вывод. Оплата Яндексами.

MODX
10 лет назад
Antiqua
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад