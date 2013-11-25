Используется в качестве системы Simplacms (http://simplacms.ru) с довольно глубоким кастомом. Нужен человек очень хорошо (без "экспериментов") разбирающийся в данном движке. Задачи состоят в регулярных работах до доводке тех или иных частей сайта под запрос клиента. ...
MODX+shopkeeper - настроить модуль импорт\экспорт
Интернет магазин на базе MODX (Revolution 2.2.8-pl (traditional) + shopkeeper
Прикручен модуль импорт\экспорта товаров Catalogfill
Нужно настроить модуль импорта\экспорта товаров в XLS.
Основное требование - сохранить вложенность товаров в категориях + информацию, которая есть в полях (во всех категориях одинаковые поля).
Максимальная вложенность - 2 уровня.
1 Спальни
1.1 Кровати
-- Кровать 1
-- Кровать 2
1.2 Комоды
-- Комод 1
-- Комод 2
1.3 Зеркала
--Зеркало 1
На данный момент импорт\экспорт работает, но либо не сохраняется вложенность товаров, либо не обновляется цена. Планирую через Exel наценить все товары и загрузить обратно.
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