MODX+shopkeeper - настроить модуль импорт\экспорт

Интернет магазин на базе MODX (Revolution 2.2.8-pl (traditional) + shopkeeper

Прикручен модуль импорт\экспорта товаров Catalogfill

Нужно настроить модуль импорта\экспорта товаров в XLS.

Основное требование - сохранить вложенность товаров в категориях + информацию, которая есть в полях (во всех категориях одинаковые поля).

Максимальная вложенность - 2 уровня.

1 Спальни

1.1 Кровати

-- Кровать 1

-- Кровать 2

1.2 Комоды

-- Комод 1

-- Комод 2

1.3 Зеркала

--Зеркало 1

На данный момент импорт\экспорт работает, но либо не сохраняется вложенность товаров, либо не обновляется цена. Планирую через Exel наценить все товары и загрузить обратно.