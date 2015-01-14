Мультиязычность Joomla 2.5 + K2

Зравствуйте.

Необходимо сделать мультиязычность на сайте.

Сайт на русском языке, нужно добавить eng версию.

Joomla 2.5 + K2 + sh404Sef

Пробовал сделать самостоятельно но до конца не получилось.

Стоит компонент и плагин Falang. (Этот компонент не критичен, можно взять за основу любой другой.)

Языки добавлены, модуль работает. Плагин смены языка включен. Но к сожалению при смене языка, интерфейс не переводится.

Если например специально перейти на сайт site.ru/en то открыв страницу контент переведен, но при переходе на другую страницу, элементы слетают.

В общем нужно все довести до ума.

Сам контент менять не нужно, нужно что-бы смена языка работала без сбоев.

Пожалуйста сразу указывайте примерный бюджет и сроки.