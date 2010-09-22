Надо установить пару модулей на ДЛЕ

$10
Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок192 просмотра
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Надо установить модули знакомство,форум . фото галерею

все модули есть в паблике надо найти и поставить

бюджет скромный в дальнейшем возможны более крупные задачи

13 лет назад
studia-kulibina
Евгений 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
ftgame
Юрий 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов(-3)
13 лет назад
$10
1 день
Поддерживаю отрицательные отзывы преведущих заказчиков! взялся сделал в место модулей всякую фигню, предложил новую cms для установки данных модулей взял предоплату и пропал НЕ РЕКОМЕНДУЮ С НИМ РАБОТАТЬ !
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