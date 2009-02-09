Написание движка как depositimages.com

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок185 просмотров
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Хотелось бы создать проект как depositimages.com, как минимум схож должен быть 80%

ICQ 5441677

15 лет назад
lollik
52 годаЛитва
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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