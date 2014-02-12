Написание плагина

Вы должны знать:

Кодекс WordPress, добавление хуков и фильтров.

Вы должны уметь:

Писать плагины, которые будут быстро работать и минимизировать нагрузку на базу.

Все права на плагин будут принадлежать мне. После передачи плагина вы обязуетесь удалить его у себя, нигде не выкладывать и на ссылаться в портфолио/резюме на опыт работы его написания.

ТЗ высылаю только в ЛС, само собой строго конфиденциально.

Бюджет 1500 рублей.