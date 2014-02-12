Написание плагина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка175 просмотров

Вы должны знать:

Кодекс WordPress, добавление хуков и фильтров.

Вы должны уметь:

Писать плагины, которые будут быстро работать и минимизировать нагрузку на базу.

Все права на плагин будут принадлежать мне. После передачи плагина вы обязуетесь удалить его у себя, нигде не выкладывать и на ссылаться в портфолио/резюме на опыт работы его написания.

ТЗ высылаю только в ЛС, само собой строго конфиденциально.

Бюджет 1500 рублей.

WordPress
11 лет назад
esupport
47 лет
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$45
2 дня
Плагин получил, работает.
Все ок! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад