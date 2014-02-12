Требуется специалист по Opencart для выполнения различного рода задач от настроек до правки движка и его плагинов. Оплата после выполнения определенного кол-ва работ по сайту.
Написание плагина
Вы должны знать:
Кодекс WordPress, добавление хуков и фильтров.
Вы должны уметь:
Писать плагины, которые будут быстро работать и минимизировать нагрузку на базу.
Все права на плагин будут принадлежать мне. После передачи плагина вы обязуетесь удалить его у себя, нигде не выкладывать и на ссылаться в портфолио/резюме на опыт работы его написания.
ТЗ высылаю только в ЛС, само собой строго конфиденциально.
Бюджет 1500 рублей.
Выбранный исполнитель
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