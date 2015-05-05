Необходимо выполнить ряд работ то сайту на ВП Работа с шаблоном https://www.appthemes.com/themes/clipper/ - Кастомные шаблоны страниц - Модификация/написание плагинов - Расширение штатного функционала ...
Написать дополнение для Prestashop 1.6.x
Нужно создать модуль для добавления товаров от пользователей, профили пользователей на странице с товаром, заказы внутри сайта.
Есть подробное ТЗ, ищу человека.
Заявки фрилансеров
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