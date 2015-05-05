Написать дополнение для Prestashop 1.6.x

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок92 просмотра

Нужно создать модуль для добавления товаров от пользователей, профили пользователей на странице с товаром, заказы внутри сайта.

Есть подробное ТЗ, ищу человека.

PrestaShop
10 лет назад
shkola888
39 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров