Написать код меню для WordPress через Walker оплата по факту 300 рублей после проверки кода

Результат:

В коде меню нет лишних class и id которые создает WordPress.

Обёртка ul содержит class="unit"

Если мы находимся в каком то пункте меню то у него есть class="current-menu-item" и отсутствует ссылка на саму себя а название пункта меню заключено в Название

Списки li содержат

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Каждую строку кода нужно закоментировать за что она отвечает, для чего нужна.

При написании не использовать скрипты.

Результат рабочего меню должен выглядеть как на картинке.