Написать код меню для WordPress через Walker

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки632 просмотра

Написать код меню для WordPress через Walker оплата по факту 300 рублей после проверки кода

Результат:

В коде меню нет лишних class и id которые создает WordPress.

Обёртка ul содержит class="unit"

Если мы находимся в каком то пункте меню то у него есть class="current-menu-item" и отсутствует ссылка на саму себя а название пункта меню заключено в Название

Списки li содержат

  • ........

    • Каждую строку кода нужно закоментировать за что она отвечает, для чего нужна.

    При написании не использовать скрипты.

    Результат рабочего меню должен выглядеть как на картинке.

    WordPress
    5 лет назад
    diki
    48 лет
    14 лет в сервисе
    Был
    5 лет назад

    Заявки фрилансеров

    Епракси
     
    32 года
    5 лет в сервисе
    Была
    5 лет назад
    5 лет назад
    Георгий
     
    30 лет
    6 лет в сервисе
    Был
    7 дней назад
    7 отзывов
    5 лет назад