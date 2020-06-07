всем привет! мне нужна доработка небольшого сайта на wordpress (сделан на основе шаблона). http://timefilming.com хочется ускорить загрузку сайта, поэтому гифку в 13 мб заменить на видеофайл, ужатый до 3мб (чтобы отображался там же и запускался автоматически ...
Написать код меню для WordPress через Walker
Написать код меню для WordPress через Walker оплата по факту 300 рублей после проверки кода
Результат:
В коде меню нет лишних class и id которые создает WordPress.
Обёртка ul содержит class="unit"
Если мы находимся в каком то пункте меню то у него есть class="current-menu-item" и отсутствует ссылка на саму себя а название пункта меню заключено в Название
Списки li содержат
Каждую строку кода нужно закоментировать за что она отвечает, для чего нужна.
При написании не использовать скрипты.
Результат рабочего меню должен выглядеть как на картинке.
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