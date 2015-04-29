1. Обновить файл доставки и по Подмосковью здесь: sniper-gun.ru/dostavka и в выборе доставки при оформлении заказа http://prntscr.com/6xi2w7 (добавились города) 2. Приверстать подобный блок http://prntscr.com/6xi39a (исходники пришлю отдельно) ...
Написать парсер записей + настройка темы Wordpress
1). Требуется написать парсер для добавления записей и страниц на сайт Wordpress.
2). Настроить шаблон Wordpress с уже имеющимися плагинами и виджетами (все подробности в ТЗ)
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