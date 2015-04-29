Написать парсер записей + настройка темы Wordpress

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок106 просмотров

1). Требуется написать парсер для добавления записей и страниц на сайт Wordpress.

2). Настроить шаблон Wordpress с уже имеющимися плагинами и виджетами (все подробности в ТЗ)

WordPress
10 лет назад
rexgreg
Андрей 
59 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров