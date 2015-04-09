Написать систему учёта услуг для салона красоты

Добрый вечер.

Ищу специалиста который бы написал приложение для автоматизации услуг салона красоты. Которая позволит оптимизировать учет предоставленных услуг.

Программа должна автоматизировать:

- Оформление записей, заказов и ведения базы данных

- Учет оплаты оказанных в салоне красоты.

- Ведение картотеки клиентов салонов красоты. Позволяет оперативно получать информацию о клиенте его заказах, лицевом счете, скидках, абонементах

- Организацию записи клиентов к мастерам салонов красоты.

- Ведения базы данных по мастерам и выполненным ими заказам. Упростить расчет оплаты за услуги мастеров.

- Учет рабочего времени сотрудников и графика работы

- Продажу и учет абонементов

- Управление акциями и скидками

- Учет дисконтных карт клиентов

- Учет расхода материалов

- Ведение кассы и учет финансовых операций

- Анализ деятельности предприятия с помощью различных аналитических отчетов

-Другое

SMS рассылка прямо из программы

Отправка сообщений по событиям (д.н., запись и т.д.)

Отправка всем клиентам (с возможностью фильтра, на пример только ж или м, только конкретный салон) сообщений по шаблону. На пример с акциями.

E-mail рассылка прямо из программы

Отправка писем по событиям (д.н., запись и т.д.)

Отправка всем клиентам (с возможностью фильтра, на пример только ж или м, только конкретный салон) писем по шаблону. На пример с акциями.

Жду предложений по цене и срокам.

Спасибо