Наполнение магазина товарами на joomla+virtuemart

Нужен человек, который сможет по максимуму в день наполнять магазин товарами!

Ничего сложного нет:

- добавить название

- артикул

- цена

- описание

- картинка

Ничего в инете искать не нужно, всё даю сам! Вам всего лишь наполнить это!

Магазин продаёт кондиционеры!

Цена около 3-6 рублей за 1 товар добавленный!

Если первые 5 закидываете нормально, без ошибок, то цена автоматом становится 6 рублей за 1 товар!