Нарисовать и поставить бэкграунд на сайт на MoDX

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок60 просмотров

На сайте exitenn-prof.ru сейчас бэкграунд с листочками.

Нужен новогодний вариант — со снежинками вместе листочков.  Снежинки более светлые, чем листья.

Нынешний бэкграунд нужно сохранить, чтобы после нового года поменять обратно.

Нарисованный бэкграунд надо поставить на сайт.

MODX
8 лет назад
glebklinov
Глеб 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработать магазин на ocStore 1.5.5.1.2

    добрый день. Нужен специалист по ocStore 1.5.5.1.2 -основная задача, доработать загрузку номенклатуры(из экселя сформированного в 1с) и картинок(парсинг с основного сайта поставщика): 1) из файла надо взять группу, наименование, артикул(код), цену, описание, ...

    ocStore
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка и натяжка нового дизайна WordPress

    Действующий сайт - pro-plintus.ru Дизайн готов, пару страниц прикрепил к задаче. В целом все соответствует базовым принципам Вордпресса (корзина, чекаут и проч). Нужно адаптивно сверстать дизайн (мобильных макетов не будет) и интегрировать его в действующий ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка магазина на ModX с shopkeeper

    Доброго дня! Есть магазин на ModX и модулем Shopkeeper. Есть следующие задачи: * при подсчете скидки при оформлении заказа, иногда она не считается, пока не очистится кэш браузера. Например, после обновления условий расчета ...

    MODX
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Смена шаблона сайта

    Нам необходимо сменить шаблон нашего старого сайта idea-relax.com на новый без потери позиций в выдаче яндекса и гугла. Новый шаблон вот: http://demo.kallyas.net/atlas-homepage/ Что конкретно нужно сделать: создать бекап старого сайтапоставить баннер, что ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка сайта на WordPress

    http://kompressor.com.ru 1. При открытии товара– в левом меню категорий – пропадает выделение (то есть не понятно становится в каком разделе товар).  Каталог построен на  wp по принципу - категория товара -это рубрика, а ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • OpenCart - создание сайта

    Требуется разработчик для реализации сайта на OpenCart - на основе последней сборки реализовать кастумный функционал и натянуть готовую верстку.  Сайт на иврите ( RTL ) как фронт так и админ. Работа, помошь ...

    Opencart
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Человек для натяжки вёрстки на Joomla

    $35

    Занимаюсь разработкой сайтов. Часто надо натягивать на Joomla. Специализируюсь на других движках, поэтому нужен человек, который будет выполнять натяжку именно на Joomla. Есть одни заказ сразу. Натянуть простенький сайт без наворотов (Текст, картинки, страница каталога+страница ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад