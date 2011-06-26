Настройка и обучение Bitrix

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки123 просмотра
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Требуется произвести легкую настройку интернет-магазина на битрикс 10 с нуля.

Настроить пункты меню. Сделать категории и подкатегории товаров.

Кроме того, нужно будет ответить мне на несколько вопросов. Показать через скайп лучше всего, не текстом.

Показать добавление товара, добавление категории и еще штук 5-6 базовых вещей.

Пожалуйста, указывайте примерную стоимость ваших услуг.

12 лет назад
zsr
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад