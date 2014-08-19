Настройка хостинга и установка wordpress шаблона

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт16 заявок109 просмотров

Нужно установить Wordpress на хостинг Reg.ru и залить на него наш шаблон.

WordPress
11 лет назад
Oiona
Алена 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров