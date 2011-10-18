Настройка NextGEN Monoslideshow в WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки99 просмотров

Требуется начальная интеграция и настройка плагина Monoslideshow для NextGEN Gallery в WordPress!

Опыт в реализации подобных проектов желателен.

WordPress
14 лет назад
Panove
52 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров