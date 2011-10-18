Переделки касающиеся в большей части ЧПУ. Задание в прикрепленном файле. Жду оценки задачи, сроки, стоимость.
Настройка NextGEN Monoslideshow в WordPress
Требуется начальная интеграция и настройка плагина Monoslideshow для NextGEN Gallery в WordPress!
Опыт в реализации подобных проектов желателен.
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