Настройка поиска Битрикс

$15
Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки96 просмотров
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задача : сайт на битрикс, поиск штатный, В поиск нужно добавить возможность найти товар по артикулу.

На все вопросы ответим в личке.

 

8 лет назад
infoways
Михаил 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад