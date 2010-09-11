Настройка поиска под Virtuemart

$50
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки125 просмотров
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Настроить VMF или универсальный поиск на сайте, рассмотрим любые предложения по организации удобного поиска.

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Virtuemart
13 лет назад
Krasavin
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад