Настройка поиска под Virtuemart

Разыскивается CMS, с помощью которой можно: 1) Регистрироваться многим пользователям 2) Вести удобный билинг (пользователь - сайт) 3) Подключение разных платежных систем 4) Удобство для всех Это не социальная сеть, так что специфичный функционал не обязателен. Я готов оплатить информацию, которая ...
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