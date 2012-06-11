Настройка шаблона для Joomla

Уважаемые коллеги!

Необходимо настроить шаблон Shape5 Callie Rush - August 2011 Joomla Club Template http://www.shape5.com на Joomla хостинге http://www.cloudaccess.net/ один в один как в демо версии.

Доступ к хостингу а также лицензионный шаблон предоставлю.

В заявке прошу указать точную стоимость и срок работы, а за одно и дополнительную информацию которую считаете нужной для принятия решения в Вашу пользу.