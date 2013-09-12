Настройка шаблона для товара в joomla

Необходимо обновить Джумлу на работающем сайте до версии 2.5 (не забываем про ссылки в поисковиках). После необходимо сверстать шаблон по предоставляемому psd-макету. Макет простой. Радуг и единорогов нет :) Промышленная тематика. Ваши цены и сроки.