Настройка шаблона для товара в joomla

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки191 просмотр
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есть сайт на joomla, магазин на virtuemart

для вывода категории магазина используется один шаблон

а для детального вида категории должен использоваться другой шаблон

нужно настроить так вывод товара, чтобы присваивался детальному виду товара нужный шаблон

сейчас для каждого товара создается свой отдельный пункт меню

кто может сделать?

Joomla
10 лет назад
kolodyigor
Игорь 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва