Доработать сайт на Joomla (joomshopping), почистить от мусора Список задач во вложении
Настройка шаблона WP и интеграция с AMO crm
1. Настроить сайт на базе шаблона «WP Residence».
2. Настроить выгрузку объектов на сайт из AMO crm (Модуль Риелтор).
3. Установить Форму обратной связи на сайте и настроить интеграцию с АМО crm.
4. Настроить интеграцию мессенджеров с сайта в АМО crm.
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