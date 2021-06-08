Настройка шаблона WP и интеграция с AMO crm

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1. Настроить сайт на базе шаблона «WP Residence».

2. Настроить выгрузку объектов на сайт из AMO crm (Модуль Риелтор).

3. Установить Форму обратной связи на сайте и настроить интеграцию с АМО crm.

4. Настроить интеграцию мессенджеров с сайта в АМО crm.

WordPress
4 года назад
OlegUBK
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