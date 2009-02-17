Настройка Shop-Script под кастом дизайн

Есть админка - стандартная и админка интернет-магазина, необходимо сделать доработки и два сайта сверстать на этой админке (не инет магазин): 1. Сайт - arkada.voshodit.com а) Сделать чтобы загрузка при входе на сайт была с раздела "главная" ...
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Необходимо завершить проект по настройке некоторых элементов шоп скрипта.
Опыт обязателен.
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