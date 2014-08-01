Настройка синхронизации Opencart с 1С

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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1. Необходима настройка синхронизации интернет магазина (ИМ) с 1С-бухгалетрией

2. Включение функции проверки кол-ва товара на складе (1С) и добавление «Нет в наличии» при товарном дефиците.

3. Обновление и синхронизация ИМ с 1С каждые 15 минут.

версия 1С: 8.2 Управление торговым предприятием

Адрес сайта: humana.ua/

Opencart
11 лет назад
vadim_berdyansk
Вадим 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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