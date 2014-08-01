Натянуть макет на движок WordPress, сверстать сайт egrul.me макет на фото. Дополнения (см. вложение). Есть PSD - вышлю после выбора исполнителя.
Настройка синхронизации Opencart с 1С
1. Необходима настройка синхронизации интернет магазина (ИМ) с 1С-бухгалетрией
2. Включение функции проверки кол-ва товара на складе (1С) и добавление «Нет в наличии» при товарном дефиците.
3. Обновление и синхронизация ИМ с 1С каждые 15 минут.
версия 1С: 8.2 Управление торговым предприятием
Адрес сайта: humana.ua/
Заявки фрилансеров
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