Настройка WordPress

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки136 просмотров

Установить корректно плагины Tweetme и В Контакте на блоге WordPress

И плагин социальные сервисы.

WordPress
14 лет назад
safeway
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

penguen
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов
14 лет назад
$5
1 день
Качественно и быстро выполнил работу

Заявки фрилансеров

penguen
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов
14 лет назад