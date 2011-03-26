Установлен virtumart для jooma, сверстана главная страница. Нужно доделать фунционал вывод категорий на главную фильтры новинок сделать и тд.. Обязательно возможность общаться через скайп, мой скайп BrndCrte.
Настройка WordPress
Установить корректно плагины Tweetme и В Контакте на блоге WordPress
И плагин социальные сервисы.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Берем информацию с двух сайтов - заливаем в VirtueMart. (Две базы) Нужен качественный парсинг и качественная заливка, ошибки в описаниях товара ПРЕДВЗЯТО ПРОВЕРЯЮТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ. Просьба также обратить внимание на подчиненность ...Завершен14 лет назад
- $35
Поскольку проект "запорот", перевыставляю его заново -попытка № 2. Однако, без обид: вначале - работа, затем - деньги. На крайний случай, чтобы не было сомнений - могу прислать 50% по WM, но исключительно, ...Закрыт14 лет назад
Нужно настроить sef на joomla 1.5, чтобы ссылки были в виде транслитерации заголовков статей, а title был вида "название статьи - название сайта". icq3567468 skype:kirill_tseЗакрыт14 лет назад
www_socialecho_ru не заходит в пост и комментарии не открываются ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)Завершен14 лет назад
Сайт уже создан. Нужно установить некоторые модули. Подробнее читайте в приложении... Предлагайте ваши цены, желательно по каждому пункту в ТЗ прямо в предложениях - заявки скрыты.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать хороший и легко управляемый плагин для клонирования сайта peerbackers.com для wordpress (сайт сделан так же на WP), включая систему оплаты через Paypal. Есть полное описание (какой функционал требуется, что следует ...Закрыт14 лет назад
Нужно доработать главное горизонтальное меню темплейта Joomla 1.5 - S5 Shopper Frenzy. Необходимо изменить или сделать новое и подогнать под дизайн оригинального меню шаблона так, чтобы подменю выпадали в несколько колонок с ...Закрыт14 лет назад
www_modnoe_kz нужно убрать из меню пункт "МАГАЗИН НИЖНЕГО БЕЛЬЯ" это стандартный шаблон вебасист ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)Закрыт14 лет назад
Требуется установить шаблон, вот ссылка на демо: http://demo.ndgsf.com/?___store=environs Версия magento 1.4.2Закрыт14 лет назад