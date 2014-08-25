Необходимо сделать каталог продукции, всего 8 позиций. На данный момент каталог выглядит как развернутый список. Более подробно при личном общении. CMS- Drupal
Настройка WP шаблона Wallbase
Настройка шаблона для совместной работы с Галереей на плагине NextGEN Gallery
Установка 30 альбомов и настройка слайдера для работы с 22 картинками.
Заявки фрилансеров
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