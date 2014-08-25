Настройка WP шаблона Wallbase

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка110 просмотров

Настройка шаблона для совместной работы с Галереей на плагине NextGEN Gallery

Установка 30 альбомов и настройка слайдера для работы с 22 картинками.

WordPress
11 лет назад
lik12
50 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров