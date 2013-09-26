Настроить Akeeba Subscriptions на сайте - Joomla

Надо настроить в админке установленный на сайте Joomla 2.5 компонент биллинга Akeeba Subscriptions,

- и сделать там из админки компонента несколько тестовых типовых вариантов подписок.

На их примере дать консультацию, Посмотреть и пояснить его возможности для:

1. закрытия по подписке доступа материалов(статьи, категории, часть текста, ссылки и т.п.)

2. интеграции с компонентом магазина, рассылки, партнёрки и др. сервисами - из плагинов и функций компонента

- что можно настроить так, а что по доп. заданиям можно программисту доработать или какие можно добавить, написать доп. плагины, модули и т.д.

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Сейчас компонент установлен на чистом тестовом сайте.

С доступом в админку, и/или консультации, по аське-скайпу: подсказать, что-где-как настроить для нужных задач.

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Все доп. доработки и настройки др. расширений(компонентов, модулей, шаблона, скриптов) - по доп. заказам, обсуждается.