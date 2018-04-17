Настроить фильтры в WooCommerce

$17
Системы управления (CMS)Закрытнет заявок14657 просмотров
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Есть магазин на WooCommerce — https://bit.ly/2qirnID, необходимо установить модуль фильтрации и настроить/доверстать его по дизайн-макету (см. вложение), по сути надо переделать css стиль чекбоксов и сделать выбор цвета картинками. Все атрибуты товаров уже прописаны в админке, фильтрация по цене уже предусмотрена виджетом шаблона. Выборка должна проходить по нажатию кнопки, а не мгновенно после выбора категории. Указывайте, пожалуйста, ваши сроки и цены.

WooCommerce
6 лет назад
a_mike
Михаил 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад