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Настроить joomla шаблон
Есть шаблон с модулями/плагинами http://yadi.sk/d/f54OtfVvDdYp9
Обычно все сразу работает, но тут надо время чтоб понять какие позиции занимают блоки в шаблоне и т д
Вроде не сложно, но времени нет
Вообщем надо настроить так чтоб я мог сразу пользоваться...
На выходе нужен архив с файлам и и базой
(joomla должна быть 2.5.14-Stable-Full)
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