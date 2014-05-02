Настроить joomla шаблон

Есть шаблон с модулями/плагинами http://yadi.sk/d/f54OtfVvDdYp9

Обычно все сразу работает, но тут надо время чтоб понять какие позиции занимают блоки в шаблоне и т д

Вроде не сложно, но времени нет

Вообщем надо настроить так чтоб я мог сразу пользоваться...

На выходе нужен архив с файлам и и базой

(joomla должна быть 2.5.14-Stable-Full)