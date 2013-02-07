Настроить категории (ЧПУ) на DLE

Здравствуйте. Мне нужно настроить категории так как это сделано на сайте http://android-core.com

Возможно для этого потребуется написание какого то модуля, так как стандартными средствами, думаю это сделать невозможно.

Что такого особенного?

К примеру зайдем в игру

http://android-core.com/android_games/1444-dungeon-explorer-hardkornye-srazhenija.html

Но нажав в правом меню на любой телефон например Samsung galaxy note2 мы получаем такую ссылку

http://android-core.com/samsung-galaxy-note-2/android_games/1444-dungeon-explorer-hardkornye-srazhenija.html

И переходя дальше по любым ссылкам мы находимся и в нужной нам категории и одновременно в категории samsung galaxy note 2

Жду предложений.