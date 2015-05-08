Настроить конфигурацию URL в .htacess Contao CMS

Была сделана свежая установка CMS Contao, при включении в настройках Contao функции URL происходит ошибка:

работает нормально только главная страница, в остальных показывается просто белая страница.

Адрес сайта: german-med.info

содержание .htaccess:

# URL rewriting

RewriteEngine On

RewriteBase /

раскомментирована строка:

RewriteRule .*\.html$ index.php [L] # URL suffix .html

чего еще не хватает?

Ну и еще не работает функция подключения папок в заголовках по типу:

Главная/Услуги/Содержание.html, показывает сразу: Главная/Содержание