Настроить конфигурацию URL в .htacess Contao CMS

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок106 просмотров

Была сделана свежая установка CMS Contao, при включении в настройках Contao функции URL происходит ошибка:

работает нормально только главная страница, в остальных показывается просто белая страница.

Адрес сайта: german-med.info

содержание .htaccess:

# URL rewriting

RewriteEngine On

RewriteBase /

раскомментирована строка:

RewriteRule .*\.html$ index.php [L] # URL suffix .html

чего еще не хватает?

Ну и еще не работает функция подключения папок в заголовках по типу:

Главная/Услуги/Содержание.html, показывает сразу: Главная/Содержание

HTML
10 лет назад
itr-ru
68 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров