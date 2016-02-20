Настроить модули битрикса

$26
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки117 просмотров

Здравствуйте.

Требуется настроить модули битрикса.

http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/webdebug.p5s/

http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/yenisite.b2intim/

а также систему оплаты и доставки

Нужно сегодня. Оплата 2000 wmr

9 лет назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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