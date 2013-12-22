Настроить мультиязычность (Ruby on rails)

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Завершен1 заявка181 просмотр

Добрый день!

Необходимо настроить мультиязычность на сайте CMS - Ruby on rails

У меня два домена и 2 сайта (англ и русс. версии сайта)

Я бы хотела оставить один домен и один сайт.

Детали напишу в приват.

Ruby
11 лет назад
Craetive-Design
40 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

andriybazyuta
Базюта 
44 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$30
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
С Ольгой работать приятно! Четко ставит задачу и оплату производит вовремя! Буду рад поработать еще!

Заявки фрилансеров

andriybazyuta
Базюта 
44 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад