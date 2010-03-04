Настроить оплату и доставку на Virtuemart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки116 просмотров

Есть интернет-магазин на Joomla + VirtueMart! Заказ должен проходить так:

1) Клиент выбирает товар, заходит в корзину и там до общей суммы должно досчитать Tax Total: 25% (НДС)

2) Способ оплаты должен быть только по предоплате (на почту клиента должно отправиться письмо со списком заказанных товаров и банковскими реквизитами (или счет-фактура)

3) и доставка почтой

Joomla
15 лет назад
SlaFko
35 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров