Настроить плагин для Wordpress - срочно!

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок175 просмотров

Нужно настроить плагин для сайта на Wordpress. Цель: прописывать самому метатеги для страниц. Пробовал All in One SEO Pack - не сработал.

WordPress
11 лет назад
bankovskyihor
Игорь 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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