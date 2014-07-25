Требуется функциональный аналог http://evrostroy.biz/, но КРОМЕ КАЛЬКУЛЯТОРОВ. За исключением, что фильтры в категориях будут такие http://eleosstroy.ru/suhaya-smes-m-150, а не как у евростроя http://evrostroy.biz/catalog.html?cid=1829 Сейчас проект на стадии сметы. Интересует цена для сайта, ...
Настроить плагин для Wordpress - срочно!
Нужно настроить плагин для сайта на Wordpress. Цель: прописывать самому метатеги для страниц. Пробовал All in One SEO Pack - не сработал.
Заявки фрилансеров
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