Настроить платежную систему

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка90 просмотров
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Нужно настроить платежную систему для сайта на Magento

Нужно встроить функции, которые платежная система предоставляет

Кто может сделать?

10 лет назад
OlgaDoroshina
Ольга 
34 годаИзраиль
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
6 отзывов