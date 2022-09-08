Настроить почту чтоб на неё приходили уведомления с форума

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Закрыт1 заявка197 просмотров

Здравствуйте,  У меня такая просьба, нужно сделать чтоб при написании сообщения на форуме оно приходило на почту, жду ответа и сумму сколько будет стоить, данные от форума хоста и почты я вам скину, сайт новый только что переустановил.

Настройка почты
3 года назад
guest_166298257655
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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3 года назад