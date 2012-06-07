Настроить сайт на Joomla 1.7

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки140 просмотров

Нужно:

1 - убить все внешние ссылки, кроме групп в соцсетях

2 - оптимизировать код сайта для более быстрой загрузки

3 - настройка зеркал и Location

4 - создать правильный сайтмэп

сайт http://dvervleto.com

Joomla
13 лет назад
miishl
Михаил 
43 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров