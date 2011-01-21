Настроить sef на joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок190 просмотров

Нужно настроить sef на joomla 1.5, чтобы ссылки были в виде транслитерации заголовков статей, а title был вида "название статьи - название сайта".

icq3567468

skype:kirill_tse

Joomla
14 лет назад
kirilltse
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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L0MIC
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$7
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Заявки фрилансеров

L0MIC
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад