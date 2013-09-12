приветствую. есть самописная cms рабочего сайта. натянут дизайнт. smarty. Требуется - подвинуть картинки - вставить баннеры (надо знать вёрстку) приступить сейчас оплата wm
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Нужен программист на Юми, чтобы настроить шаблон сайта. Подробности лично.
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