Настроить шаблон joomla

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен8 заявок192 просмотра

Сайт на котором нужно настроить шаблон = pochinimokna.ru/ 

Демо шаблона = http://www.shape5.com/demo/construction/

ТЗ в виде картинки прикрепляю. 

Оплата, только после выполненной работы. 

Joomla
9 лет назад
andmount
Андрей 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Alexodiy
Денис 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$40
4 дня
Денис отличный исполнитель, рекомендую.
Андрей приятный в общении заказчик. У него мало отзывов на weblancer, но не смотря на это, адекватность присутствует во всем. Учитывает рекомендации, четкое техническое задание, оплата вовремя. Лично я готов продолжить сотрудничество. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Alexodiy
Денис 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад