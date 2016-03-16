Настроить шаблон joomla

Для проекта http://ferrum-body.ru/ CMS Wordpress 1. Установить подписку http://c2n.me/3v92ouV.jpg по месту http://c2n.me/3v923Lp.jpg Сделать в виде кнопок, т.е. чтобы можно было на них нажимать. В мобильной версии подписка также должна быть и быть адаптивной. ...