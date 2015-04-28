Настроить верстку для shopcms

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок73 просмотра

Есть готовая верстка. Нужно установить на движек и произвести настройки.

10 лет назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров